Dünyaca ünlü rapçi hayatını kaybetti!

Son zamanların en popüler rapçilerinden Juice WRLD, Chicago Havaalanı'nda geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.Ünlü rapçi Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins'in kullanması gereken ilaçları bir süredir kullanılmadığı öğrenildi. Ünlü rapçinin, aksattığı ilaçları sebebiyle Chicago Havaalanı'nda epilepsi nöbeti geçirdi ve hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün ölümü hayranlarını ve rap dünyasını yasa boğdu.