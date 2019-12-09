Son zamanların en popüler rapçilerinden Juice WRLD, Chicago Havaalanı'nda geçirdiği epilepsi nöbeti sonucu hayatını kaybetti.
İLAÇLARINI KULLANMADI
Ünlü rapçi Juice WRLD, gerçek adıyla Jarad Anthony Higgins'in kullanması gereken ilaçları bir süredir kullanılmadığı öğrenildi. Ünlü rapçinin, aksattığı ilaçları sebebiyle Chicago Havaalanı'nda epilepsi nöbeti geçirdi ve hayatını kaybetti. Juice WRLD'ün ölümü hayranlarını ve rap dünyasını yasa boğdu.
Dünyaca ünlü rapçi hayatını kaybetti!
Dünyaca ünlü rapçi Juice WRLD, geçirdiği nöbet sonucu hayatını kaybetti.
09.12.2019 10:56 Dünya Magazin