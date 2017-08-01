Dünya şampiyonu Kayserili Ali gururlandırdı

POLONYA’nın Wrovlaw kentinde Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenen Muaythai Dünya Oyunları'na 81 kiloda katılan Kayserili Ali Doğan şampiyon oldu.

Diğer Sporlar - 01 Ağustos 2017 10:58
Dünya şampiyonu Kayserili Ali gururlandırdı
IFMA (Uluslararası Muaythai Federasyonu( tarafından en iyi sporcuların seçilerek katılımı sağlanan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından 4 yılda bir düzenlenen, Polonya'nın Wroclaw kentinde gerçekleşen Dünya Oyunları'na Türk sporcular da katıldı. Muaythai 'de 81 kiloda Ali Doğan Altın, madalya, 54 kiloda Meltem Baş, bronz madalya kazandı. Federasyon Başkan Vekili Hasan Yıldız, şöyle dedi:

“Muaythai de dünya oyunlarına katılmak için Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'na 3 sporcu ile katıldık. Dünya oyunlarında 1 altın 1 bronz madalya ile dünyada ilk 4'te olduğumuzu yine gösterdik. Dünya oyunları 30'a yakın spor dalında yapıldı. Uluslararası olimpiyat komitesince tanınması sonrası ilk defa kabul edilen Muaythai Dünya Oyunları'nda 3 sporcu ile temsil edilirken 1 altın ve 1 bronz madalya kazanmak tarihi bir başarı."

Ali Doğan için Kayseri'de bu gece Erkilet Havalimanı'nda karşılama yapılacağı ifade edildi.

KAYNAK: DHA
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Bağlantılar: Ali Doğan

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