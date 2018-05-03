Dünya Parola Günü'nde parolalara dikkat!

3 Mayıs Dünya Parola Günü güçlü parola kullanımına yönelik farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Teknoloji - 03.05.2018 12:33

3 Mayıs Dünya Parola Günü dijital varlıkların güvenle korunmasında güçlü parola kullanımına ilişkin farkındalık yaratmayı amaçlarken, güvenlik uzmanları kurumsal hesaplarda parola kullanımının ekstra korumaya ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.



Dijital dünyanın en kritik güvenlik mekanizmaları arasında ilk sırada gelen parolaların önemi, küresel ölçekte 170'i geçkin kurumun desteğiyle 3 Mayıs Dünya Parola Günü'nde tekrar hatırlanıyor. Biyometrik güvenlik teknolojilerinin gelişmesine karşın, kişisel bilgileri ve kurumsal varlıkları dijital ortamda korumak için bugün en yaygın ve etkili yöntemlerin başında parola geliyor. Türkiye'de lider kurumlara siber güvenlik alanında danışmanlık, teknoloji tedariki ve saha hizmetleri sunan Innovera, 3 Mayıs Dünya Parola Günü'nde özellikle kurumsal hesaplarda ek koruma çözümlerinin önemini belirtiyor.



Kişisel olarak sahip olunan dijital varlıkların savunmasını güçlü bir parolayla gerçekleştirmek mümkün olsa da, şirket ortamında tüm çalışanların aynı hassasiyeti göstermesini beklemek bir risk oluşturuyor.



“Parola kasası” olarak çalışan yeni nesil hesap koruma çözümleri, kurumsal hesaplar arasında önceliklendirme yapmayı ve kritik hesapları güvence altına almayı kolay hale getiriyor. Thycotic gibi öncelikli erişim yönetimi (PAM) çözümleri, şirketlerin IT liderleri için parola ve güvenlik süreçlerini daha kolay ve daha etkin yönetme olanağı sunuyor.



Parola güvenliği konusunda kullanıcıları bilinçlendirmek amacıyla düzenlenen 3 Mayıs Dünya Parola Günü etkinliklerinin dünya genelinde ilgi gördüğünü kaydeden Innovera CEO’su Gökhan Say, siber tehditlere karşı bireysel olarak farkındalık oluşturmanın yanı sıra kurumsal olarak da gerekli teknolojilerin parola kullanımına eşlik etmesi gerektiğini belirtiyor.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.