Dünya çapında lüks moda grubu doğuyor!

Özellikle çantalarıyla ikonik bir moda markası haline gelen Michael Kors, Jimmy Choo’yu satın aldı! İşte detaylar…

Kadın-Moda - 09 Ağustos 2017 11:24

Dünyaca ünlü bir moda markası olan ve Türkiye’de de çok kısa süre içinde sevilen Micheal Kors, son hamlesi ile tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü marka 1 milyar doların üzerinde bir bedel ödedi ve Jimmy Choo markasını satıl aldı!



Dünya çapında bir lüks moda grubu yaratma hazırlığında olduğunu dile getiren markanın CEO’su John Idol: “Michael Kors Amerika’da bir numaralı stil liderleri arasında bulunan bir marka. Jimmy Choo ise dünya çapında lüks ayakkabı üretiminin liderlerinden. Farklı pazarlarda olan bu iki markayı aynı çatı altına almak karşılıklı olarak büyümemizi sağlayacaktır.” açıklamasında bulundu.

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