Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin 2018'in ilk aylarında gerçekleşmesi planlanan düğününün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gülşe'nin doğup büyüdüğü İsveç'te düzenlenecek düğünde Özil'in hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK sahne alacak. İsmail YK, kendi gibi gurbetçi ailelerin fertleri olan ikilinin düğününde şarkılarıyla davetlileri coşturacak. Ünlü popçuyla ailecek de görüşen Özil'in bu talebini memnuniyetle kabul eden İsmail YK, iddiaya göre de sahnesi için tek kuruş dahi almayacak.
ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTI
Yakın dostunun mutlu gününde sahne alacak olan popçu, "Seni izlerken ayrı bir keyif alıyorum. Başarıların daim olsun" dediği futbolcuya sosyal medyada övgüler de yağdırmıştı. Özil de İsmail YK'ya hayranlığını "Başarılı bir futbolcu olmam, İsmail YK'yı dinlememe engel değil" sözleriyle belirtmişti. Özil'in dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmasına rağmen düğününde dünyaca ünlü isimler yerine İsmail YK'yı tercih etmesi "Mesut'un kalbindeki star belli oldu" dedirtti.
AİLE BOYU HAYRANLIK
Ünlü popçunun teklifini kabul etmesiyle mutlu olan Mesut Özil'in ailesinin de İsmail YK hayranı olduğu biliniyor… Öyle ki geçtiğimiz yıl Özil Ailesi'nin Almanya'daki evine konuk olan ünlü popçu, bu anları da instagram'da paylaşmıştı.
Kaynak: takvim.com.tr
Düğünün detayları ortaya çıktı!
2018’de Amine Gülşe’yle evlenecek olan Mesut Özil, İsmail YK hayranlığını konuşturdu. Arsenal’in yıldızı düğünde gurbetçi şarkıcının sahne almasını istedi.Magazin - 12.12.2017 05:00
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