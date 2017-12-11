Düğünün detayları ortaya çıktı!

Magazin - 12.12.2017 05:00

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil ile nişanlısı Amine Gülşe'nin 2018'in ilk aylarında gerçekleşmesi planlanan düğününün detayları ortaya çıkmaya başladı. Gülşe'nin doğup büyüdüğü İsveç'te düzenlenecek düğünde Özil'in hayranı olduğu şarkıcı İsmail YK sahne alacak. İsmail YK, kendi gibi gurbetçi ailelerin fertleri olan ikilinin düğününde şarkılarıyla davetlileri coşturacak. Ünlü popçuyla ailecek de görüşen Özil'in bu talebini memnuniyetle kabul eden İsmail YK, iddiaya göre de sahnesi için tek kuruş dahi almayacak.ÖVGÜLER YAĞDIRMIŞTIYakın dostunun mutlu gününde sahne alacak olan popçu, "Seni izlerken ayrı bir keyif alıyorum. Başarıların daim olsun" dediği futbolcuya sosyal medyada övgüler de yağdırmıştı. Özil de İsmail YK'ya hayranlığını "Başarılı bir futbolcu olmam, İsmail YK'yı dinlememe engel değil" sözleriyle belirtmişti. Özil'in dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olmasına rağmen düğününde dünyaca ünlü isimler yerine İsmail YK'yı tercih etmesi "Mesut'un kalbindeki star belli oldu" dedirtti.AİLE BOYU HAYRANLIKÜnlü popçunun teklifini kabul etmesiyle mutlu olan Mesut Özil'in ailesinin de İsmail YK hayranı olduğu biliniyor… Öyle ki geçtiğimiz yıl Özil Ailesi'nin Almanya'daki evine konuk olan ünlü popçu, bu anları da instagram'da paylaşmıştı.Kaynak: takvim.com.tr