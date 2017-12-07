Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!

14. Dubai Film Festivali’ne katılan Tuba Büyüküstün geccede en beğenilen isimlerden biri oldu.

Magazin - 07.12.2017 13:32
Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!
Arap dünyasında oldukça hayranı bulunan Tuba Büyüküstün, Dubai Film Festivali'ne davet edildi. Dün akşam gerçekleşen festivalde boy gösteren güzel yıldız siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. 35 yaşındaki Tuba Büyüküstün oldukça beğeni topladı.

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