Dubai'ye Tuba Büyüküstün damgası!

Magazin - 07.12.2017 13:32

Arap dünyasında oldukça hayranı bulunan Tuba Büyüküstün, Dubai Film Festivali'ne davet edildi. Dün akşam gerçekleşen festivalde boy gösteren güzel yıldız siyah göğüs dekolteli bir elbise tercih etti. 35 yaşındaki Tuba Büyüküstün oldukça beğeni topladı.İŞTE O GÖRÜNTÜLER: