Drift İstanbul'da kazanan belli oldu!

Drift Otomobil Sporları Kulübü organizasyonu ile PWR Balata ana sponsorluğunda Spor Toto ve Motul desteğinde düzenlenen Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası 2'ci yarışı 29-30 Temmuz tarihlerinde Atatürk Olimpiyat Stadı otopark alanında yapıldı.

Diğer Sporlar - 31 Temmuz 2017 17:28

29 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen sıralamada günün birincisi 95 puan ile yarışa Ukrayna'dan katılan Red Bull sporcusu Alexandr Grinchuk olurken, ikincisi TeamArt Motorspor pilotu Özer Mollamehmetoğlu ve üçüncüsü ise İran'dan ilk kez Türkiye'de start alan Fahim Reza oldu.



30 Temmuz Pazar günü antrenman turları sonrasında, eşleşmelerde seyircinin yoğun desteği altında ter döken pilotlar kapı kapıya ve bol dumanlı mücadelelerle finale kadar ulaştılar. 3 bin kadar biletli izleyici, adrenalin dolu mücadeleleri nefes nefese takip etti. Final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Nissan 200 SX ile Ukraynalı sporcu Dmitriy Illyuk ve DM Works D'Team'den BMW E46 M3 ile Kemal Özhaseki arasındaki mücadelenin ardından birincilik kupasını kaldıran, konuk sporcu Illyuk oldu. Red Bull sporcusu Aleksandr Grinchuk, zorlu yarışın üçüncülüğünü kazanırken, konuk sporcuların klasman dışı mücadele etmesi sebebiyle, şampiyona puantajına en yüksek puanları yazdıran Kemal Özhaseki oldu.



Şanslı izleyicilerin drift araçlarının sağ koltuklarında heyecana ortak olduğu etkinlik sonunda, sporcular ve seyirciler harika bir rap konseri ile günü tamamladılar.



Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonasının üçüncü yarışı 15 Ekim tarihinde İzmit Körfez Pistinde gerçekleşecek.



KAYNAK: DHA

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