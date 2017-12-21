'Dostlar Mahallesi'nde 'Görkem' rüzgarı!
Kanal D’nin sıcak aile komedi dizisi Dostlar Mahallesi görücüye çıktı. Erler Film’in yapımcılığını üstlendiği, baş rollerinde Alişan ve Çağla Şikel’in yer aldığı dizi ilk bölümüyle izleyiciden tam not aldı.TV Dünyası - 21.12.2017 16:26
Kadın kuaförü Görkem karakterini canlandıran Çağdaş Tekelioğlu gösterdiği performansla dizinin en dikkat çeken ismi oldu. Sosyal medyada en çok konuşulan ve en beğenilen karakter olan Görkem, yeni bir fenomen olma yolunda ilerliyor. Daha önce Ezel, Karadayı dizilerde rol alan Çağdaş Tekelioğlu, Dostlar Mahallesindeki performansıyla da adından çok söz ettireceğe benziyor.
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