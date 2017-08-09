Milli Takımın gelecek vaad eden yıldız adayları arasında yer alan Emre Mor'a kulübü Borussia Dortmund tarafından transfer görüşmesi yapması için izin verildi.
Transfer dönemi süresince adı Fenerbahçe ve yurt dışından birçok takımla anılan genç yıldızın, İtalya ekibi İnter ile görüştüğü söylenmişti. Yeni sezon için fotoğraf çekimleri yapılan sarı-siyahlı kulübün resmi sosyal medya adresinden, oyuncunun fotoğraf çekimlerinde yer almadığı ve geleceğini planlaması için izin verildiği açıklandı.
KAYNAK: DHA
Dortmund, Emre Mor'u serbest bıraktı!
Yeni sezon öncesinde ismi birçok takımla anılan Emre Mor'a Dortmund'dan izin çıktı.Futbol - 09 Ağustos 2017 15:31
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