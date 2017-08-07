Doraemon: Buz Devri Macerası

Çocukların çok sevdiği robot kedi Doraemon ve arkadaşları, yeni maceraları Doraemon: Buz Devri Macerası ile 18 Ağustos’ta sinemalarda! Kahramanlarımız bu sefer Antarktika’nın buzlu ve dondurucu soğuğunda en sıcak, en çılgın, en heyecanlı maceralarına yol alıyorlar!

Sinema - 07 Ağustos 2017 17:11

Özet: Robot kedi Doraemon, yazın bunaltıcı sıcaklarında serinlemek isteyen Nobita ve arkadaşlarını okyanusun üzerinde yüzen dev bir buzula götürür. Doraemon’un birbirinden eğlenceli icatları sayesinde kendilerine buzdan eğlence parkı inşa eden arkadaşlar burada gizemli bir altın yüzük bulurlar. Yüzük insanoğlunun henüz buralara ayak basmadığı 100 bin yıl öncesine aittir. Yüzüğün sahibini bulmak için Antarktika’ya giden Doraemon ve arkadaşları buzun altında kalmış dev bir şehir keşfederler. Doraemon’un zaman kemerini kullanarak 100 bin yıl öncesine seyahat ederler ve burada gizemli yüzükle bağı olan Kara ile tanışırlar. Çok geçmeden ekip tüm dünyayı buzlar altında bıracak bir tehlikeyle karşı karşıya kalırlar.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.