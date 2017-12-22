Domogoj Vida, Beşiktaş'ta!

Futbol - 23.12.2017 02:04

Beşiktaş, Domagoj Vida transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlı ekip yaz döneminde almak için uzun süre çaba sarf ettiği oyuncunun kulübü Dinamo Kiev’le bir türlü anlaşamamış, bunun üzerine, sözleşmesi devre arasında bitecek olan Hırvat yıldızla ara transfer dönemi için söz kesmişti. Siyah beyazlıların hasretle beklediği Domagoj Vida dün, transferden sorumlu asbaşkan Umut Güner ve siyah beyazlı yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir araya gelirken Beşiktaş forması giydi.Dinamo Kiev ile sözleşmesi sona eren tecrübeli oyuncu için Beşiktaş Kulübü herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Tarafler eylül ayında protokol imzalamış ve anlaşmadan cayan tarafın 7 milyon Euro tazminat ödemesi kararlaştırılmıştı. Ancak iki taraf da caymazken, Vida’nın 3 Ocak’ta siyah beyazlıların Antalya kampına katılacağı öğrenildi. Ukrayna Süper Ligi’nde ikinci sırada bulunan, Avrupa Ligi’ndeyse grubunu lider tamamlayan Dinamo’nun önemli isimlerinden olan Vida bu sezon mavi beyazlı formayı 18 maçta giydi ve iki kez ağları sarstı.(Kaynak: hurriyet.com.tr)