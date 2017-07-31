Star TV'de ekrana gelen "Dolunay" dizisi aldığı reytingler ile hem kanalının hem de yapımcısının yüzünü güldürüyor.
Başrollerini Özge Gürel ile Can Yaman'ın paylaştığı 'Dolunay' ekran macerasında 5 haftayı geride bıraktı. Zengin iş adamı Ferit ile aşçı Nazlı'nın hikayesinin anlatıldığı dizinin kamera arkasın oldukça renkli anlara ev sahipliği yapıyor.
Çekimlerden arda kalan zamanları sohbet ederek geçiren oyuncuların set halleri sosyal medyada yayınlandı.
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Kaynak: hurriyet.com.tr
Dolunay dizisi setinde neler oluyor?
"Dolunay" dizisinin seti renkli anlara ev sahipliği yapıyor. İşte o anlardan fotoğraf karelerine yansıyanlar...Dizi - 31 Temmuz 2017 21:50
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