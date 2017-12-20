Dolunay dizisi, 24 ülkeye satıldı!

TV Dünyası - 20.12.2017 19:50

Türkiye’nin en genç yapımcısı Yağmur Ünal, yapımcılığını üstlendiği ve yaz dizisi olarak ekranlara gelen, elde ettiği başarı ile yeni sezonda da devam eden Dolunay ile ilgili açıklamalarda bulundu.'Dolunay 24 ülkeye satıldı'Ünal, “Dolunay, şimdiden 24 ülkeye satıldı ve satışları devam ediyor. Bu 24 ülkenin içinde İtalya’da var, İtalya’ya dizi satmak çok nadir olan bir durum. Şirket için çok iyi bir başlangıç olurken, tüm oyuncuların çok parladığı bir iş oldu“ dedi.Yeni kurulan bir şirketin, ilk işinin çok iyi gitmesiyle birlikte, yeni dizilerin hazırlığına da başladığını belirten Yağmur Ünal, üç yeni projenin de yazdırıldığını belirtti.Türkan Şoray, mutlu ve gururluYağmur Ünal, Türkan Şoray’ın da bu başarıdan dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu sözlerine eklerken, annesinin fikirlerini her zaman aldığını da söyledi ve maddi olarak şirketin Türkan Şoray ile hiçbir bağlantısını olmadığını da belirtti.Yeni projelerinin hazırlıklarına başlayan Yağmur Ünal, Dolunay’ın çekimlerinin, ilk günden itibaren çok mutlu ve huzurlu bir sette, herkesin çok keyifle çalıştığı bir ortamda geçtiğini ve şimdi de aynı enerjiyle son 3 bölümünün çekildiğini belirtti.Kaynak: medyatava.com