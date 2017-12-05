Doğumdan sonra yine uçacak!

Magazin - 06.12.2017 08:00

Göztepespor’un kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu ikinci çocuğuna 8 aylık hamile. Çiftin bir oğlu olacak.Yağmur Sarıoğlu “Mesleğinizi bıraktınız mı?” sorusuna “Hayır, en kısa sürede döneceğim” cevabını veriyor. Bu arada ne kadar formda olduğu fotoğrafta da görülüyor. Yağmur Sarıoğlu 8 ayda 9 kilo almış. Beslenmesine özen gösterip spor da yapmış.Yağmur Sarıoğlu özel bir havayolunda pilot.Kaynak: posta.com.tr