Göztepespor’un kaptanı Sabri Sarıoğlu’nun eşi, pilot Yağmur Sarıoğlu ikinci çocuğuna 8 aylık hamile. Çiftin bir oğlu olacak.
Yağmur Sarıoğlu “Mesleğinizi bıraktınız mı?” sorusuna “Hayır, en kısa sürede döneceğim” cevabını veriyor. Bu arada ne kadar formda olduğu fotoğrafta da görülüyor. Yağmur Sarıoğlu 8 ayda 9 kilo almış. Beslenmesine özen gösterip spor da yapmış.
Yağmur Sarıoğlu özel bir havayolunda pilot.
Kaynak: posta.com.tr
Doğumdan sonra yine uçacak!
Göztepeli futbolcu Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.Magazin - 06.12.2017 08:00
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