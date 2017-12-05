Doğum kilolarından eser kalmadı!

Magazin - 06.12.2017 06:00

Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep, kızları Yade ve Yeda ile önceki gün Amerikan Hastanesi’ne geldi. Hastane çıkışı ailesiyle objektife takılan Demirel, rutin sağlık kontrollerini yaptırdıklarını söyledi. Zeynep Demirel'in doğum kilolarını vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.Kaynak: hurriyet.com.tr