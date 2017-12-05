Fenerbahçe’nin kalecisi Volkan Demirel, eşi Zeynep, kızları Yade ve Yeda ile önceki gün Amerikan Hastanesi’ne geldi. Hastane çıkışı ailesiyle objektife takılan Demirel, rutin sağlık kontrollerini yaptırdıklarını söyledi. Zeynep Demirel'in doğum kilolarını vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Doğum kilolarından eser kalmadı!
Önceki gün bir hastane çıkışı eşi Zeynep ile görüntülenen Volkan Demirel, rutin sağlık kontrollerini yaptırdıklarını söyledi. Zeynep Demirel'in doğum kilolarını vermiş olması dikkatlerden kaçmadı.Magazin - 06.12.2017 06:00
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