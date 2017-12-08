Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 39’uncu yaşını menajerlerinin düzenlediği sürpriz partiyle Günay Restoran’da kutladı. Mert Siliv ve Selim Akar’ın organize ettiği kutlamaya Berkay, Ece Seçkin, Cansu Kurtçu-Fettah Can, Fatih Ürek, Murat Boz, Murat Dalkılıç, Ozan Doğulu, Seren Serengil ve Hande Erçel’in de aralarında olduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Parti için mekanın girişi müzik stüdyosuna çevrildi. Sarıkabadayı’nın notalarla hazırlanmış 5 katlı bir pasta kestiği geccede şarkıcının yeni single’ı “Gel de Uyu”nun klibi de yayınlandı. Soner Sarıkadayı, “Doğum günümde kendime yeni bir şarkı hediye etmiş gibi oldum. Bu yıl kişisel bir dilek yerine tüm insanların mutlu, huzurlu bir yıl geçirmesini diliyorum” dedi.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Doğum günü partisine ünlü akını!
39 yaşına basan Soner Sarıkabadayı, yeni yaşını sürpriz bir partiyle kutladı. Doğum günü partisine ünlü isimler akın etti.Magazin - 09.12.2017 04:00
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