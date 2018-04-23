Doğum günü partisinde bir araya geldiler!

Magazin - 23.04.2018 09:29

Neslihan Atagül Doğulu, eşi Kadir Doğulu’nun 36’ncı yaşı için sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi. Partiye çiftin yakın dostları da katıldı. Kadir Doğulu, önceki akşam Kadıköy'de düzenlenen sürpriz doğum günü partisiyle 36’ncı yaşını kutladı.Eşi Neslihan Atagül Doğulu’nun düzenlediği gecede oyuncuyu Murat Dalkılıç, Hande Erçel, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Seda Güven ve Kaan Urgancıoğlu gibi ünlü isimler de yalnız bırakmadı.Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül Doğulu mekandan ayrı ayrı çıktı. Muhabirlerin “Kadir Bey tüm misafirleri tek başına uğurladı. Şimdi de eve tek gidiyorsunuz. Kavga mı ettiniz?” sorusuna Atagül “Yok arkadaşlar, sadece araçta yer olmadığı için eşim gelmedi. Ben misafirlerimi götürüyorum” yanıtını verdi. Mekandan daha sonra çıkan Kadir Doğulu’ysa “Sağ olsun canım karım bana bu sürpriz gecceyi organize etmiş. Onu çok seviyorum. Hayatımdaki en güzel şey canım eşim” diye konuştu.