Doğal makyaj temizleme yolları!

Makyajın gece yatmadan önce mutlaka cildinize zarar vermemesi gerekir.

Güzellik - 26.04.2018 14:39

Cildimizin sağlığına çok önem verdiğimiz halde içerisine çeşitli maddelerde kimyasalların eklendiği makyaj temizleme ürünleri cilde daha fazla zarar verebilir. Özellikle doğala ve doğal yöntemlerin bu denli popüler olduğu bir dönemde kendi makyaj temizleme yönteminizi keşfedebilirsiniz. İşte makyajınızı doğal yollarla temizleyebileceğiniz ürünler...



HİNDİSAN CEVİZİ YAĞI



Makyaj temizlemede de oldukça etkili olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve parlaklık sağlar.



ZEYTİNYAĞI

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Kuru ciltlilerin vazgeçemeyeceği bir yöntem de zeytinyağıdır. Makyajınızı kolaylıkla çıkarabilir aynı zamanda kuru cilde nem kazandırır.



YOĞURT



Yoğurdun içerisinde bulunan probiyotikler cildinizin rahatlamasını saplar aynı zamanda makyajınızı kolaylıkla çıkarabileceğiniz bir yöntemdir.



ALEO VERA



Makyaj temizlerken içerisinde bulunan amino asitler, mineral ve vitaminler sayesinde makyajınızı kolaylıkla çıkarabilir ve cildinizi yağlı bırakmaz.

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