Doğa Rutkay'dan eski yaşına duygusal veda...

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay 41 yaşına girdi. Rutkay, eski yaşına sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir yazıyla veda etti. İşte o yazı...“Merhaba Doğa. 40 yaşına dolu dolu elveda diyorsun. Yine iş başında,tiyatroda aynanın karşısında oyuna hazırlanırken… Tıpkı bundan önce geçen 20 yılın gibi. Artık iki bebekli bir annesin fakat! Daha yorgun,hiç uykusunu alamadığın gecelere inat doğan güneşe binlerce kez şükrederek uyandığın günlerden biri daha yaşandı bu sabah.Daha sabırlı, daha büyümüş ama yaşlanmadan kendine ve hatalarına hala sevgiyle gülebiliyorsun bravo! Çok iyi insanlar biriktirdiğin, sepetinde ki nadir çürük elmaları doğaya saldığın ve seni mutsuz eden tüm neşesiz ortamlardan hızlıca ve hatta baya bayaa çaktırarak , hiç utanmadan “elalem neder acaba?” demeden uzaklaştığın güzel bir yıl daha bitti. Oh!Hayır diyebilmenin gücüyle özgürleştin ve kanatların koca bir uçurtma gibi arkanda. Ne isteğini tam olarak hala bilemiyor olabilirsin ama neyi istemediklerin dev gibi ortada. Ve bu; ancak bu yaşlarda gelen enfes bir haz bilesin! Ne mutlu; sadece istediklerin ve sevdiklerin için yaşıyorsun. Bunca çamurun, kötülüğün ve yaşadığın üzgün dünyanın insanı olmana rağmen; kalbin tertemiz kaldı. İlk günkü gibi. İlk günkü gibi sevdiğin bir eşin var. Ve eşinle paylaştığın çiçeklerin.Evlatlarım… Piraye ve Rutkay Kerim. 41 kere daha dünyaya gelsem yine siz ikiniz çıkın bu karından isterdim. Sayenizde bir anne edası,şefkati,gücü ve yeni kazandığım, biliyorum ki bundan böyle de hiç geçmeyecek endişelerimle sizinle bir yaşa daha hoş gelmiş diyorum. Bugüne dek sevdiklerim bugün de sonra da seveceklerim … Tanış olduklarım güzel insanlar ,henüz tanışmadıklarım varlığınız çok güzel. Hoş geldin yeni yaşım seni seviyorum.”