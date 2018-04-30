Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolleri Büşra Develi, Çetin Tekindor ve Ertan Saban’la paylaştığı ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’, altıncı bölümüyle final yapıyor. Yüksek bütçeli proje, yarın akşam son kez ekrana gelecek. Üzgün olduğu iddia edilen İmirzalıoğlu, soluğu eşi Sinem Kobal’la Marmaris’te aldı. Meslektaşları Olgun Şimşek ve ailesiyle şu sıralar Bozburun’da vakit geçiren oyuncular, daha sonra uzun bir tatil yapacak. Denize olan düşkünlüğüyle bilinen İmirzalıoğlu, eşiyle mavi tura çıkmaya hazırlanıyor. Aktörün kafasını dinlemek ve moral depolamak için denizde vakit geçirmek istediği konuşuluyor. Kobal’ın en son rol aldığı ‘Yüz Yüze’ dizisi de reyting kurbanı olmuş ve ikinci bölümde yayından kaldırılmıştı. (Kaynak: milliyet.com.tr)
Dizisi yayından kaldırılan Kenan İmirzaloğlu mavi turda moral depolayacak!
‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ dizisi erken final yapan Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal’la mavi tura çıkıyor. Aktörün, bu tatille moral depolamak istediği öğrenildi.Magazin - 30.04.2018 10:11
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Bağlantılar: Kenan İmirzaloğlu, Sinem Kobal
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