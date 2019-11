Diyet programı uygulamasına sosyeteden büyük ilgi!

EN-DIET uygulaması (app) size özel yapılacak olan mikrobiyom testi sonuçları ile yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş diyet listesi hazırlanmasını sağlıyor. Artık yeni beynimizin bağırsak olarak kabul edildiği Dünya’da insan sağlığının en önemli verisi bize bir akıllı telefon uygulaması ile sunuluyor ve kişiselleştirilmiş diyetlistesi ile hem kilo kontrolünü yapmamızı hem de daha sağlıklı bir yaşama adım atmamızı sağlıyor.Zorlu Center’da gerçekleşen lansman toplantısına ev sahipliği yapan Elvan Odabaşı, EN-DIET ile ilgili şunları iletti. ‘EN-DIET birçok kavramın birleştiği ve insanlara günümüz teknolojileri ile büyük data verisinin işlenip, yapay zeka ile akıllı telefonunuza geldiği sadece sizde işe yarayacak, kişiselleştirilmiş bir diyet uygulamasıdır.’EN-DIET sisteminde en önemli konular ‘mikrobiyom’ ve teknolojinin son nimeti Yapay zeka kavramları. Vücudumuzun her noktasına yayılmış ve var olduğumuz andan itibaren bize eşlik eden, yediğimizi, içtiğimizi, stresimizi, gülüşümüzü, hastalığımızı paylaştığımız trilyonlarca bakteri, mantar, küf gibi mikroskobik minik canlılara sahibiz ve bunların oluşturduğu ekosistem gen yapıları ‘mikrobiyom’ olarak adlandırıyor.Toplanan örneklerin veri analizi olarak işlenmesi de Yapay Zeka konusunda birleşiyor. Bunun bize sağladığı bilimsel diyet ise çığır açacak nitelikte. Artık yeni beynimizin bağırsak olarak kabul edildiği Dünya’da insan sağlığının en önemli verisi bize bir akıllı telefon uygulaması ile sunuluyor ve kişiselleştirilmiş diyet hem kilo kontrolünü yapmamızı hem de daha sağlıklı bir yaşama adım atmamızı sağlıyor.EN-DIET kurduğu sistem ile, yapılan analizler sonucu yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş diyet listeleri oluşturuyor ve spesifik olarak bireyin en doğru şeklide beslenmesini sağlıyor. Spesifik mikroplara sağladığımız spesifik besinlerle bireylerin sağlık ve kilo problemlerini çözmelerine yardımcı oluyor. Yapay zeka sayesinde, sizin ve bağırsak mikrobiyomunuz için hangi gıdaların ve takviyelerin ideal olduğunu keşfedebilebiliyor. Böylece optimal sağlığı deneyimleyebiliyorsunuz.Lansman sırasında Elvan Odabaşı’nın sahneye uzman görüşü için davet ettiği Moleküler Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Aycan Gündoğdu ve Biyoinformatik Uzmanı Dr. Özkan Ufuk Nalbantoğlu ise, “Her insanın farklı genetik yapısı olduğu gibi, farklı mikrobiyotası, farklı mikrobiyomları vardır. Bakterilerin karakteristik özellikleri genlerinde kodlanmıştır. EN-DIET sisteminin asıl amacı bu fonksiyonu üstlenen oyuncuları iyi yönde değiştirmektir. Bir yerine birden fazla görevi üstlenen iyi oyuncuları yerleştirmektir. Mikrobiyomunuzu modüle edebilmektir.” dedi.“Her birey kendisinin en temel ölçütüdür. Diyetin her gün değişen metabolizmamız ve mikrobiyom yapısı ile 90 günde bir kontrolünü öneriyoruz. Her testte size verilen listenin uygulanması ile kendinizdeki değişimi farkedeceksiniz. Fonksiyonel aktif mikrobiyom değişikliklerinizi takip etmek için yılda birkaç kez veya gerektiği sıklıkta tekrar test etmenizi öneririz.” diyerek lansman toplantısını sonlandırarak Odabaşı, demo alanında katılımcılardan gelen soruları da cevapladı.