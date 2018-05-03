"Dişimle bir oturuşta 16 şişe açtım!"

ABD'li model Hailey Baldwin, katıldığı bir televizyon programında dişleriyle şişe kapağı açarak herkesi şoke etti.

Magazin - 03.05.2018 15:18
"Dişimle bir oturuşta 16 şişe açtım!"
Hailey Baldwin, önceki gün bir televizyon programına konuk oldu. Programın sunucusu Jimmy Fallon ile sohbet ederken ilginç bir kabiliyetini dile getiren 21 yaşındaki model, iki şişeyi dişleriyle açtı.

"Bunu evde denemeyin" diye uyarı yapan ABD'li güzel, ilginç yeteneğini nasıl keşfettiğini dile getirdi: "Bahamalar'da bir çekimdeydim. Teknedeydik ve şişe açacağımız yoktu. Yanımdaki insanların keyfinin kaçmasını istemedim ve şişeyi dişimle açmayı denedim. Böyle havalı bir şeyi yapabildiğimi fark edince bir oturuşta 16 şişeyi açtım!"

Hailey Baldwin'in tatili

Hailey Baldwin'in tatili
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