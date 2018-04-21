Dirsek kararmalarından kurtulabilirsiniz!

Dirsek kararmalarınızdan çok basit yöntemlerle kurtulabilirsiniz.

Güzellik - 21.04.2018 15:55
Dirsek kararmalarından kurtulabilirsiniz!
Kadınlar için cilt bakımı çok önemlidir .Ancak cilt bakımı kadar vücut bakımı da bir o kadar önemlidir. Özellikle vücut bakımında daha dikkat edilmesi gereken bölgelerden biri de dirsek bakımıdır. Bir çok kadın dirsek kararmalarından sıklıkla şikayet etmekte ve çözüm yolu aramaktadır. Özellikle yaz mevsimlerinde görünen bölgede olması kadınları rahatsız eder.

İşte kararmış dirseklerinizden kurtulmak için yapmanız gerekenler...

LİMON HER DERDE DEVA

Vücuda faydası saymakla bitmeyen limon, dirsek kararmalarına karşı oldukça etkilidir. Yapmanız gereken şey çok basit. 1 adet limonu ikiye bölün ve dirseklerinize masaj yaparak uygulayın. Daha sonra yaklaşık 15-20 dakika kadar cildinize geçmesi için bekletin ve durulayın. Bu uygulamayı düzenli olarak yaptığınız taktirde gözle görülür bir fark elde edebilirsiniz.

DİRSEKLERİNİZE PEELİNG UYGULAYIN

Dirseklerinize doğal yöntemlerle peeling yaparak bakım yapabilirsiniz. Bir çok alanda kullandığımız şeker ile dirseklerinize bakım yaparsanız peeling etkisi görecek olan bu uygulama düzenli olarak yapıldığında cildin eski ten rengine kavuşmasını da sağlayacaktır.
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