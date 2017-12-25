Diriliş Ertuğrul yapımcısından beklenen müjde geldi!

TRT 1'in reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı Mehmet Bozdağ, beklenen müjdeyi verdi.

TV Dünyası - 25.12.2017 16:09

Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.



Diriliş Ertuğrul'un yapımcı ve senaristi Mehmet Bozdağ, Osmanlı'nın İngilizlere karşı elde ettiği büyük zaferin anlatılacağı dizinin ocak ayında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.



Diriliş Ertuğrul dizisiyle Osmanlı'nın kuruluş sürecini anlattıklarını, "Mehmetçik Kut'ül Amare"de daha yakın tarihi ele alacaklarını ifade eden Bozdağ, "Birinci Dünya Savaşı'nda İstanbul'dan yola çıkan kahramanların, çölün kızgın kumlarına yazdığı destanı anlatmaya çalışacağız. İnşallah kahraman Mehmetçik'e layık bir proje çıkarmış oluruz." ifadelerini kullandı. Merakla beklenen dizi de Serdar Gökhan da yer alacak.



Oyuncu Kadrosu



İsmail Ege Şaşmaz (Mehmet), İlker Aksum (Cox), Emre Başer, Özgü Kaya, Serdar Gökhan, Kaan Taşaner (Süleyman Askeri)

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