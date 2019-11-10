Bir ayrılıp bir barışan sevgililer Ece Sükan ve Uğur Güven’in bu kez keyfi yerindeydi. Ece Sükan özel hayatıyla ilgili sorulara cevap vermek istemediğini söyledi.Uğur Güven ise araca doğru ilerlerken “Direksiyona sen geç Ece” dedi.Manken, stil danışmanı Ece Sükan ile Uğur Güven aşkı uzun süredir devam ediyor.Uğur Güven'in, Ece Sükan’ı öpücüklere boğduğu anlar objektiflere yansımış, aşkları kesinleşmişti.Çift çıkışta yan yana gelmemeye özen göstermişti. (Kaynak: posta.com.tr)