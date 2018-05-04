Dip “Sırlar açığa mı çıkıyor?”

Merakla beklenen dizinin fragmanı büyük yankı uyandırdı. Sahir ve Bilge, birbirleriyle ilgili sorgulama ve şüpheleriyle baş ederken Türkiye’yi hedef alan intihar süslü cinayetlerle karşı karşıya kalacaklar.

TV Dünyası - 04.05.2018 11:11
Dip “Sırlar açığa mı çıkıyor?”
Yapımını TMC'nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın, proje tasarımı ve senaryosunu Başar Başaran ve Emre Özdür'ün, yönetmenliğini ise Çağatay Tosun’un yaptığı, başrollerinde İlker Kaleli, Neslihan Atagül Doğulu ve Berrak Tüzünataç’ın yer aldığı DİP dizisi, 4, 5 ve 6. bölümüyle 4 Mayıs’ta Türkiye'nin yeni nesil online televizyonu puhutv'de izleyicisiyle buluşuyor.

Hayatını kaybeden eşinin telefonundan gelen mesajı takip ederek ulaştığı Bilge’nin kendini tanıttığı gibi biri olmadığını anlayan Sahir, Bilge’nin sırlarını çözmeye girişir. Ancak aynı anda Bilge de aynı sorunun cevabını arar: sen kimsin?

“Senin kim olduğunu ve ne sakladığını öğreneceğim”

İlker Kaleli’nin, insanları intihar etmekten vazgeçiren “Sahir” i canlandırdığı DİP’te, Neslihan Atagül Doğulu ise genç bilim insanı Bilge’yi canlandırıyor. Berrak Tüzünataç’ın, ise Ekin rolünde yer aldığı iddialı projede, Bülent Emin Yarar, Lale Mansur, Olgun Toker, Defne Kaylar, Gün Koper, Tuğçe Altuğ, Feridun Düzağaç, Gözde Türkpençe, Ünal Silver ve Can Gox rol alıyor.
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