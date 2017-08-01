Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!

Oyunculuk eğitimi için birkaç aydır Los Angeles’ta bulunan Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’ye dönüş hazırlığında sürpriz bir işbirliğine imza attı. Genç oyuncu, Amerika’nın önde gelen ajanslarından biriyle çalışmaya başladı.

Magazin - 01 Ağustos 2017 21:30
Dilan Deniz'in hayali gerçek oldu!
Bir süredir The American Academy of Dramatic Art’ta oyunculuk eğitimi alan Miss Turkey 2014 ikinci güzeli ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Türkiye’ye dönmeden önce kariyeri için önemli bir sözleşmeye imza attı. En son Bodrum Masalı dizisiyle ekrana gelen genç oyuncu, üç yıllığına Elit Model Management Los Angeles ile anlaştı.

Deniz, 40 yıllık bir ajans olan, bugüne kadar Cameron Diaz, Linda Evangelista, Andie MacDowell, Gisele Bundchen, Uma Thurman, Iman, Tyra Banks, Naomi Campbell, Cindy Crawford ve Heidi Klum gibi pek çok yıldızla çalışan ajansla yaptığı anlaşmayı sosyal medyada duyurdu: “Bir gün önce uzun yıllardır hayalini kurduğum oyunculuk eğitimimi tamamladım. Türkiye’ye döneceğim. Dönmeden önce güzel bir işbirliğinin de ilk adımını attık. Elite Model Management ile sözleşme imzaladık. Bundan sonra Amerika’daki tüm modellik, yazılı ve görsel medya işbirliklerimi Elite Model Los Angeles bünyesinde sürdüreceğim.”

Deniz, güzel haber sonrası bavullarıyla çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve "Dönüş zamanı. Güzel ülkemi, ailemi, arkadaşlarımı çok özledim" notunu düştü.

Dilan Çiçek Deniz'in son paylaşımını ise İstanbul Bebek'ten yaptı.

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Bağlantılar: Dilan Çiçek Deniz, ABD

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