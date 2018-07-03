Dilan Çıtak Tatlıses: "Tanıştırayım babam!"

İbrahim Tatlıses'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Dilan Çıtak Tatlıses, geçtiğimiz hafta sonu Bebek Şenliği'ne katılan isimler arasındaydı

Magazin - 03.07.2018 12:13
Dilan Çıtak Tatlıses: "Tanıştırayım babam!"
Şenlik alanına girer girmez soluğu 'Plak ve Ben' standında alan Dilan Çıtak Tatlıses, plaklara olan düşkünlüğünü gözler önüne serdi. Büyük bir Michael Jackson hayranı olduğu vurgulayan Dilan Çıtak Deniz, plağını almayı da ihmal etmezken, 'Umarım benimde bir gün bir plağım olur.' diyerek de ekledi.

Michael Jackson’a benzerliğine vurgu yapan Çıtak, gazetecilere “Tanıştırayım babam” diyerek espri yaptı.

Yeni çıkan single'ı için çok iyi geri dönüşler aldığını ve konser takviminin yoğunlaştığını belirten Dilan Çıtak Tatlıses, babasının soyadını alması sonrası işlerinin düştüğünü söylemişti. Bu açıklamasına açıklık getiren genç şarkıcı, ''İnsanlar İbrahim Tatlıses'in kızı olduğum için kaşesi çok yüksektir düşüncesine sahip olan ve babası gibi türkü okuyordur diye düşünenler var. Aksine pop ve rnb yapıyorum ama bu algıyı yavaş yavaş yıkmaya başladım.'' dedi.

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