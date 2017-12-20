Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Emirgan’daki bir gecce kulübünde arkadaşlarıyla eğlendi. Deniz, burada sürpriz bir isimle yakınlaştı. Show TV’deki ‘Çukur’un ‘Sena’sı, 2014 Miss Turkey İkinci Güzeli Dilan Çiçek Deniz, 1 ay önce 2 yıllık aşkı Okan Can Yantır’dan ayrılmıştı. Neden olarak dizide Aras Bulut İynemli ile oynadığı sevişme sahneleri gösterilmişti. Dilan Çiçek Deniz’in iki hafta önce de meslektaşı Birand Tunca ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Dilan Çiçek Deniz, önceki akşam Emirgan’daki kulüp Gizli Kalsın’da arkadaşları ile eğleniyordu. Geç saatlerde Kanal D’deki ‘Meryem’in ‘Savaş’ı Furkan Andıç geldi. İkili önce sohbet sonra sabaha kadar sarmaş dolaş dans etti. Ayrılırlarken yine görüşmek için sözleştiler ve birbirlerine telefon numaralarını verdiler.
Kaynak: posta.com.tr
Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç aşk mı yaşıyor?
Önceki akşam Emirgan’daki bir gecce kulübünde eğlenen Dilan Çiçek Deniz, burada sürpriz bir isimle yakınlaştı. İkilinin bu yakınlaşması "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu akıllara getirdi.Magazin - 21.12.2017 08:00
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