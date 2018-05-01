Dikkat! İstanbul'da bu yollar 1 Mayıs nedeniyle kapatıldı

Yaşam - 01.05.2018 09:16

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ kapsamında saat 04.00’ten etkinlik bitimine kadar Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi trafiğe kapattı.Unkapanı Köprüsü’nden ve Perşembe Pazarı’ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere’den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek.Dolmabahçe Gazhane Caddesi'nden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendiriliyor.Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine veriliyor.Etrafı bariyerlerle çevrilen Taksim Meydanı’na kimse alınmıyor. Meydan çevresinde oluşturulan alanlarda kimlik kontrolü yapılıyor.1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e gelen turist kafilesi valizleriyle yürümek zorunda kaldı. Ellerinde valizler Sıraselviler Caddesi'ne yürüyerek gelen turistler, Kazancı yokuşunda bulunan otellerine gitmeye çalıştılar. Yokuşa giriş bariyerlerle kapatıldığı için turistler polislerden yardım istedi. Polisler bariyeri açarak kafileye geçiş izni verdi.Ayrıca, kutlamaların yapılacağı Maltepe sahiline çıkan ara yolların, trafik tedbirleri kapsamında barikatlar ve çekici araçlarla kapatılması sağlandı.Avrupa Yakası'nda trafiğe kapatılacak yollar şöyle:Tarlabaşı Bulvarı, Mete Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Sıraselviler Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi""Unkapanı Köprüsünden ve Perşembe Pazarından gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine, Kasımpaşa’dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine, Dolapdere’den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine, Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu’na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine, Şişhane’den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine, Şişli’den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine, Defterdar Yokuşu’ndan Taksim’e çıkan yol kapatılarak, (Firuzağa meydan) akım akarsu yokuşu ve taktaki yokuşu istikametine, Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak akım Karaköy istikametine, Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirilecek."“Turgut Özal Bulvarı (Maltepe sahil yolu) (Büyükyalı köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım), Şehit Nedim Özpolat Sokak.”Alternatif Güzergahlar şöyle: "Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100, Mimar Sinan Caddesi."KAYNAK: hurriyet.com.tr