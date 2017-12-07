Dikkat! Gecce yarısından sonra...

Araç kullananlara müjde...

Yaşam - 07.12.2017 09:52
Dikkat! Gecce yarısından sonra...
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) son dakika haberine göre gecce yarısından itibaren benzine 15 kuruş indirim gelecek. İnternet sitesi üzerinden açıklamasını yapan PÜİS, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." açıklamasında bulundu.

YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
Bağlantılar: benzin, püis, petrol

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