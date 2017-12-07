Dikkat! Gecce yarısından sonra...

Yaşam - 07.12.2017 09:52

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) son dakika haberine göre gecce yarısından itibaren benzine 15 kuruş indirim gelecek. İnternet sitesi üzerinden açıklamasını yapan PÜİS, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." açıklamasında bulundu.