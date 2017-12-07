Dikkat! Gecce yarısından sonra...
Araç kullananlara müjde...Yaşam - 07.12.2017 09:52
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS) son dakika haberine göre gecce yarısından itibaren benzine 15 kuruş indirim gelecek. İnternet sitesi üzerinden açıklamasını yapan PÜİS, "8 Aralık 2017 tarihinden geçerli olmak üzere benzinin fiyatında 13-15 kuruş indirim beklenmektedir. Motorinde ise bir değişiklik beklenmemektedir." açıklamasında bulundu.
YASAL UYARI: Haberin kopyalanması yasaktır. Haber, sadece gecce.com’a link verilerek kullanılabilir.Bunun dışında kopyalayanlar hakkında kanuni işlem yapılacaktır.
YAŞAM HABERLERİ
- Zarrab'ın uçağına el konuldu
- Meteorolojiden son dakika uyarısı!
- Akfen Holding, kuruluşunun 41’inci yılını kutladı
- Trump: Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyoruz
- Yılın kişisi seçildiler!
- İstanbul'da kar yağışı başladı!
- THY uçağına yıldırım isabet etti
- İstanbul'da kar yağışı başladı
- Van’da 3.4 büyüklüğünde deprem
- Kaçırılan üniversite öğrencisi Zelal Topçul kurtarıldı!