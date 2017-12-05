Didem Soydan'ın Instagram hesabında yaptığı son paylaşım kısa sürede 85 bin kişi tarafından beğenildi.Daha önce de paylaştığı fotoğraflarla oldukça konuşulan Didem Soydan sayfasını yorumlara kapatması dikkatlerden kaçmadı!
İŞTE O GÖRÜNTÜLER:
Didem'in fotoğrafları yoruma kapalı!
Didem Soydan sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.Magazin - 05.12.2017 13:03
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