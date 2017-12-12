Didem Soydan'dan 'erik' ayarı!

Son dönemlerde cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, mutfakta çekildiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Takipçisinin 'Of be erik gibisiniz Didem Hanım' yorumuna Didem Soydan, bakın ne cevap verdi?

Magazin - 12.12.2017 18:55
Didem Soydan'dan 'erik' ayarı!
Bikinili paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını takip eden erkek hayranlarını şaşırtmayı başaran Didem Soydan yaptığı cesur paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Yoğun bir iş temposunda koşturan Didem Soydan bu temposuna dair paylaşımlarıyla sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Didem Soydan bu defa da mutfakta çekildiği bu fotoğrafı Twitter'da paylaştı.

Paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Takipçisinin 'Of be erik gibisiniz Didem Hanım' yorumuna Didem Soydan 'Aman Ezgi Hanım o sizin erikliğiniz' şeklinde cevap verdi.

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Bağlantılar: Didem Soydan, Twitter

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