Didem Soydan reklam yüzü oldu!

Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla dikkat çeken güzel model Didem Soydan, bir GSM operatörünün reklam yüzü oldu.

Magazin - 09 Ağustos 2017 00:15
Didem Soydan reklam yüzü oldu!
Model Didem Soydan, oyun dünyasına girmeye hazırlanan bir GSM operatörünün reklam yüzü oldu.

GSM operatöründen yapılan açıklamaya göre, model Didem Soydan, "Gençlik bir kere yaşanır, özgürce yaşa" diyerek 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları sunan operatörün reklam filmi için kamera karşısına geçti.

Soydan, oyun pazarına girmeye hazırlanan GSM operatörü için ünlü League of Legends "dövüşçü" oyun karakterlerinden "Riven"a hayat verdi.

RIVEN'A HAYAT VERİYOR
Soydan’ın "Riven" tiplemesiyle rol aldığı reklam filminde, aynı zamanda bir cosplay (kostümlü oyun) karakteri olan "Riven"ın kostüm hazırlığı anlatılıyor.

Soydan’ın "Riven" cosplay kostümünü, League of Legends Türkiye Şampiyonluk Ligi’nin iddialı takımlarından BAUSuperMassive eSports’un ünlü oyuncusu "Naru" (Koray Bıçak) dikiyor. Terzi kılığındaki "Naru", önündeki karakter üzerinde elinde iğne iplikle yaptığı dikiş bittiğinde, yarattığı kostümü gururla izlerken görülüyor.

Reklam filmi, "League of Legends’da #VadiBenim demeye hazır mısın? Vadibenim.com’da acayip şeyler seni bekliyor. Hemen tıkla, League of Legends’da efsane olma şansı yakala" çağrısıyla sona eriyor.

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