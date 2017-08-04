Devirdaim Düden şelalesi

Yaşam - 04 Ağustos 2017 11:59

Antalya'nın doğa harikalarından Düden Şelalesi, temmuz ayının başından itibaren kurudu. Her yıl yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret ettiği şelalenin suyu, Döşemealtı'ndaki tarım arazilerinin sulanması nedeniyle kesildi. DSİ yetkililerinin sessiz kaldığı susuzluk sorunu, Düden Şelalesi'ni işleten Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin harekete geçmesiyle çözüldü.Antalya Su ve Atıksu İdaresi'ne (ASAT) teknik çalışma yaptıran Büyükşehir Belediyesi, şelalenin döküldüğü alandaki göletten büyük bir boru aracılığıyla suyu yukarıya pompaladı. Şelaleyi oluşturan üst kısma verilen su yeniden akmaya başladı. Şelale, 20 gün sonra devirdaim yapılarak yapay da olsa yeniden akmaya başladı.Düden Şelalesi, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ediyor.Daha önce şelale girişindeki bilet gişesinde 'Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı yoktur' uyarı yazısı yerine ise devirdaim çözümün ardından, 'Tarım alanlarının sulanması nedeniyle Düden Şelalesi'nde su akışı azalmıştır' şeklinde değişiklik yapıldı. DSİ Bölge Müdürlüğü ise Döşemealtı bölgesinde yaşanan kuraklık ve Düden Şelalesi'ndeki su sorunuyla ilgili ise sessizliğini koruyor.