Derya Uluğ'dan sevgilisine romantik kutlama!

Derya Uluğ, uzun süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisi Asik Gök'ün doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı."HER GÜN DAHA ÇOK"Güzel şarkıcı, sosyal medya hesabında sevgilisi Asil Gök ile bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına "Her gün ilk günkinden daha çok. İyi ki doğdun sevgilim..." notunu düştü. Fotoğrafa beğeni yağdı.