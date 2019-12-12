Derya Uluğ'dan evlilik açıklaması!

Derya Uluğ, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde sahne aldı.

12.12.2019 17:01 Magazin

Derya Uluğ'dan evlilik açıklaması! Derya Uluğ, Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri töreninde sahne aldı. Ünlü şarkıcı, performansının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"İLLA RAPÇİ OLMAMIZ GEREKMİYOR"
Uluğ, çıkardığı rap şarkı ile ilgili “Yeni yıla hazırlık olduğu için bolca sahnemiz var. Son yıllarda ülkede hoşumuza gitmeyen olaylar oluyor. Biz de bunlara ayna tutmak amacıyla bir şarkı yazdık. İlla rapçi olmamız gerekmiyor rap şarkı söylemek için. Sevenler de oldu, sevmeyenler de. Klibi de Küba ve Sarıgöl Mahallesi'nde çektik” dedi.

EVLİLİK YOK!
Ünlü şarkıcı, evlilikle ilgili “Evlilik teklifi henüz gelmedi. O da, ben de hazır olduğumuzda ve işleri yoluna koyduğumuzda ‘oh be’ dedikten sonra olur” dedi.

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