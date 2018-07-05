Derya Şensoy'un son hali şaşırttı!

Oyuncu Derya Baykal ve Ferhan Şensoy'un kızları Derya Şensoy'un son halini görenler şoke oldu.

Magazin - 05.07.2018 11:50
Derya Şensoy'un son hali şaşırttı!
Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, Datça'da objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, soluğu Datça'nın serin sularında aldı. Bir süre yüzerek serinleyen Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, ardından bulundukları mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi. İkili, denizden çıktıkları anda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin morali bozuldu. Sarp Levendoğlu'nun fit vücudu dikkat çekerken Derya Şensoy'un kilolu hali görenleri şaşırttı.

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