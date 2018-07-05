Derya Şensoy'un son hali şaşırttı!

Magazin - 05.07.2018 11:50

Aşıklar sonunda ortaya çıktı!

Aşklarını iki yıldır gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, Datça'da objektiflere yakalandı. Görüntülendiklerinden habersiz romantik anlar yaşayan çift, soluğu Datça'nın serin sularında aldı. Bir süre yüzerek serinleyen Derya Şensoy ile Sarp Levendoğlu, ardından bulundukları mekanın restoran kısmına geçip yemek yedi. İkili, denizden çıktıkları anda görüntülendiklerini fark edince panikledi. Görüntülenerek kaçış planları sarpa saran ünlü çiftin morali bozuldu. Sarp Levendoğlu'nun fit vücudu dikkat çekerken Derya Şensoy'un kilolu hali görenleri şaşırttı.