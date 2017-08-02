Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!

Sarp Levendoğlu ile yaşadığı aşk hüsranla sonuçlanan Derya Şensoy, önceki akşam yakın arkadaşlarıyla Cihangir'deydi.

Magazin - 02 Ağustos 2017 14:55
Derya Şensoy aldığı kilolarla şaşırttı!
Özel hayatıyla ilgili soruları yanıtsız bırakan Şensoy, aldığı kilolarla dikkat çekti.


Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı

Sarp Levendoğlu ve Derya Şensoy ayrıldı



Derya Baykal ve Seren Serengil kavgası!

Derya Baykal ve Seren Serengil kavgası!



Kaynak:hurriyet.com
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