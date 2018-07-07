Derya Balta'nın son hali şoke etti!

Galatasaray forması giyen Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraf takipçilerini korkuttu.

Magazin - 07.07.2018 15:46

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta'nın, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftaki aşırı zayıf görüntüsü dikkati çekti. Derya Balta'nın takipçileri, "Sağlıksız görünüyorsun", "Abla bu ne hal, biraz yemek ye", "Sıfır beden değil, bu resmen -2 beden", "Yenge biraz ye Allah aşkına, seni görünce ben acıkıyorum", "Anoreksiyaya bir tık uzaklıktasın" şeklinde yorumlar yaptı.

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