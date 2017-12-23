Dermaroller sonrası, dikkat!

Daha önceki yazımda dermaroller’den bahsetmiştim. Ancak şimdi tecrübe etmiş biri olarak tekrar bu konu hakkında fikirlerimi yazmak istiyorum. Yaptırmayı düşünen bayanlar bir kez daha düşünsünler.

Güzellik - 23.12.2017 15:47

Geçtiğimiz gün yazdığım yazı üzerine o kadar etkilenince ben de koştum yaptırdım. Öncelikle işleme yüzünüzü uyuşturarak başlıyorlar. Sonra steril bir jelle temizliyorlar ve sonrası…



Uyuşukluk anında çok hissetmiyorsunuz ama o yüzlerce uçlu iğneler yüzünüzü delip deşmeye başlıyor. Yirmi dakika boyunca iğneler tüm yüzününüz her noktasına batıp çıkıyor. Ara ara biraz kanıyor da… İşlem bittikten sonra yüzünüzde müthiş bir yanma hissi başlıyor. Rahatlatıcı bir maske ile bu yanmayı hafife indirmek için yirmi dakika da o şekilde bekletiliyorsunuz.



Ve eve geldikten sonrası…



Yüzünüze bakanlar açıkçası sizden korkuyorlar. Tüm yüzünüz binlerce arı sokmuş gibi şişiyor, kızarıyor ve garip bir hal alıyor. Bu işlem kırışıklıkların giderilmesi, lekelerin yok olması ve cildin canlanması için yapılıyor. İki saatte bir krem sürerek yatıştırmaya çalışıyorsunuz ancak pek de kolay olmuyor. O gecce sabaha kadar yanıyorsunuz. Bir sonraki gün dünden kalan kızarıklıklar devam ediyor.



Peki sonuç. Ben henüz sonuç alamadım. İnşallah cildim parlayacak ve kırışıklıklar açılan ancak bir daha yaptırır mıyım; hiç sanmıyorum. Anladım ki, doğa seni nasıl isterse öyle yaşlandırıyor, karşı gelenlere cısss, iğne! E iğne de acıtıyor. Bunun yerine cilt bakımı yaptırarak korumayı tercih ederim doğrusu.



YAZI: KAMURAN AKDEMİR

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