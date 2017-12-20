Deri taytın olsun sana bir şey olmaz!

Bir görüşmeye, davete giderken kafanız mı karışıyor?

Moda - 20.12.2017 14:31

Bir açılışa, bir kokteyle, bir arkadaşınızla kahve içmeye ya da bir geceye mi katılacaksınız? Ne giyeceğim derdi başınızı mı ağrıtıyor? Sizi bu eziyetin bir parçasından kurtarabilecek müthiş bir detay; deri tayt pantolonlar…



Hem şık görünmek, hem rahat olmak, hem de modaya uyum sağlamak önemlidir. Bu esnada imdada yetişen deri taytlar her daim kurtarıcıdır. Gidilen yer ya da mekan ne olursa olsun üzerine giyeceğiniz herhangi bir ceket ya da tunik ile altında deri taytınız varsa şıklığınızı konuşturabilirsiniz.



Esnek, rahat ve düzgün duran bu parça özellikle şıklığına önem veren kadınların vazgeçilmezi! Bir de dize kadar uzun çizmeler eşlik etti mi işte size “The Kadın” modeli.



YAZI: Kamuran Akdemir

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