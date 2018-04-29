Derbinin ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray Beşiktaş maçına dakikalar kaldı. Tüm Türkiye kritik derbinin başlamasını isterken maçın ilk 11'leri de merak ediliyor. Heyecan dolu karşılaşmaya sahne olacak derbi öncesi futbolseverler "Galatasaray Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu mu?" sorusunu soruyor.

Spor - 29.04.2018 18:16
Derbinin ilk 11'leri belli oldu!
Süper Toto Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray ile üçüncü sırada yer alan Beşiktaş bu akşam şampiyonluk yolunda büyük bir sınav verecekler. Son yılların en heyecanlı derbisi olarak göze çarpan Galatasaray Beşiktaş maçı, Fenerbahçe ve Başakşehir için ayrı anlam ifade ediyor. Derbiden çıkan skor her iki takımı da yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray ve Beşiktaş için hayat memat meselesi olan maçın ilk 11'leri büyük merak konusu olmuş durumda... Futbolseverler takımların kadrosunu şimdiden araştırmaya başladı. Fakat ilk 11'ler henüz belli olmazken muhtemel 11'ler basında yer alamaya başladı.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Galatasaray Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Fırat Aydunus yönetecek. Mücadale beIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Galatasaray: Muslera, Mariano, Maicon, Denayer, Nagatomo, Donk, Fernando, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis​

Galatasaray'ın yedekleri: Eray, Boran, Ahmet, Yasin, Selçuk, Eren, Sinan, Linnes, Hakan, Ozan

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Medel, Quaresma, Talisca, Babel, Negredo

Atiba kadroda yok!

Beşiktaş'ta sakatlığı düzelmeyen Atiba, Galatasaray maçının kadrosuna alınmadı.

Serdar'ın yerine Maicon

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray dev derbiye Florya'da kapalı kapılar ardında huzurlu bir şekilde hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılı takımda tek eksik son haftaların formda ismi Serdar Aziz. Fatih Terim'in Serdar'ın yerine Brezilyalı savunmacı Maicon ile başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Rodrigues ve Feghouli'nin formsuzluğu nedeniyle takımı Alanyaspor maçında ipten alan Sinan Gümüş'ün 11'de oynama ihtimali doğdu.

Pepe oynuyor, Caner sakat!

Beşiktaş'ta durumu en çok düşünülen isim Pepe'ydi. Olaylı Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Portekizli futbolcu 1 maç ceza aldı. Cezasını Akhisarspor ile Süper Lig'de oynanan maçta çeken tecrübeli savunmacı Galatasaray derbisinde forma giyecek. Beşiktaş'ta bu önemli derbi öncesi Caner Erkin'in sakatlığı bulunuyor. Caner'in yerine o bölgede teknik direktör Şenol Güneş Brezilyalı futbolcu Adirano'ya görev verecek.
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