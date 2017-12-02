Vodafone Park'ta saat 19.30'da başlayacak karşılaşmaya takımlar şu kadroyla çıkacak;
BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Adriano, Tolgay, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Cenk Tosun
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Denayer, Fernando, N'Diaye, Garry Rodrigues, Feghouli, Belhanda, Gomis
Derbide ilk 11'ler belli oldu!
Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin ilk 11'leri belli oldu.Spor - 02.12.2017 18:32
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