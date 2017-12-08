Deprem Muğla'yı salladı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşam - 08.12.2017 09:48

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de, merkez üssü Ege Denizi ve Datça'nın 31.19 kilometre açıkları olan, Richter ölçeğine göre, 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15.13 kilometre derinliğinde olan deprem, Datça ve çevresinde hissedildi. Deprem, ilk belirlemelere göre hasara yol açmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4.3 olarak açıkladı.

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