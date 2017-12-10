Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferi...

Marmara Bölgesi'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.
İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:
09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot
11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü
14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü
15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü
16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü
16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü
BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:
08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)
09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)
10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
DHA
Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferi...
Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferini iptal etti.Diğer Haberler - 10.12.2017 11:17
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