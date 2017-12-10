Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferi...

Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferini iptal etti.

Diğer Haberler - 10.12.2017 11:17
Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferi...
Marmara Bölgesi'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

DHA
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