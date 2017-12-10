Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferi...

Deniz ulaşımına lodos engeli: İDO 22, BUDO 16 seferini iptal etti.

Diğer Haberler - 10.12.2017 11:17

Marmara Bölgesi'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.



İDO'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:



09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot



11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot



11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot



11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü



14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü



14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü



15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü



16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü



16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü



BUDO'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:



08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)



09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)



09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)



10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)



15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)



16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)



16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)



DHA

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