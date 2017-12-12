Deniz Seki'ye 'Umre' izni!

“Uyuşturucu ticareti yapmak” suçundan 3 yıldır tutuklu bulunduğu cezaevinden 5 ay önce tahliye edilen Deniz Seki’ye, Seki’ye 7 Eylül 2017’nden 5 Haziran 2018’e kadar haftada bir Çarşamba günleri Sarıyer Şehit Şeker Aktaş Polis Merkezi Amirliği’ne giderek imza atması yükümlülüğü getirildi.

Magazin - 12.12.2017 12:51
Deniz Seki'ye 'Umre' izni!
Deniz Seki 30 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında Umreye gitmeye karar verdi. Deniz Seki umreye gitmeden önce bir günlük mazeretli sayılması için İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne başvurdu. Ancak Seki’nin mazeretli sayılma talebi reddedildi. Seki’nin avukatları ret kararı üzerine bu defa İstanbul İnfaz Hakimliği’ne başvurdu. İstanbul İnfaz Hakimliği, umreye gitmeden üç gün önce Seki’nin bir günlük mazeretli sayılmasına karar verdi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Deniz Seki’nin bir günlük mazeretli sayılmasına karar veren İnfaz Hakimliği’nin kararına itiraz etti. Deniz Seki’nin avukatları da mahkemeye itiraz dilekçesi verdi. Seki’nin avukatları itiraz dilekçesinde, “Geçirdiği sürecin yarasını sarmada büyük etkisi olacak umre ziyaretinin müvekkilimiz açısından zorunlu bir ihtiyaç olduğu açıktır.

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Diyanet tarafından “Cezaevinden Allah’ın Evine” projesi başlatılmış ve denetimli serbestlik, savcılık ve müftülük işbirliğiyle hükümlülerin umreye gönderilmesine başlanmıştır. Umre ziyareti sebebiyle bir günlük mazeret izninin haklı mazeret izni sayılmasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. İtirazları inceleyen İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın itirazının reddetti ve İstanbul İnfaz Hakimliği’nin Seki’ye verdiği bir günlük mazeret izinli sayılması kararının yasaya uygun olduğuna karar verdi. (Kaynak: hurriyet.com)

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Bağlantılar: Deniz Seki, Umre

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