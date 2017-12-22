Deniz Seki geçen akşam bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı.
Kilo aldığı gözlenen Seki, “Şarkılarımla var olan bir kadınım, manken değilim. Benim yaşadıklarımı başkası yaşasa, şu an akıl hastanesinde olurdu” şeklinde konuştu.
Seki, modacı Gülşah Saraçoğlu'yla kavga ettiği haberleriyle ilgili de açıklama yaptı: “Asla kıyafet için birini incitmem”
Deniz Seki’den ‘aşırı kilo’ açıklaması!
Şarkıcı Deniz Seki, cezaevinden çıktıktan sonra hızlı bir şekilde kilo almasıyla ilgili olarak gelen sorulara yanıt verdi.Magazin - 22.12.2017 20:45
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