Deniz Seki: Zamanın ne getireceği belli olmaz

Magazin - 10.12.2017 09:35

Deniz Seki, meslek hayatının 20’nci yılını önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde verdiği konserle kutladı. Ünlü şarkıcı, hazırlıkları aylar süren geccenin açılışını sahneye salıncakla inerek yaptı. Konser öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Seki, mide ameliyatı olacağı haberleri hakkında konuştu: “Sporla ve diyetle fazla kilolarımdan kurtulacağım için ameliyat olmadım. Zaten beni ameliyat etmediler.” Ünlü şarkıcı, “Eski nişanlınız Faruk Salman’dan babası sizi istemediği için ayrıldığınız doğru mu?” sorusunu da şöyle yanıtladı: “Faruk Bey benim için çok değerli. Ben de onun için çok değerliyim. Ayrılıklar olabilir. Ama zamanın ne getireceği belli olmaz. Sevginin önüne kimse geçemez.”