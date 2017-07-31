Deniz Seki “Kucaklaşma Konseri”

Yazdığı ve yorumladığı şarkılarla Türk Pop Müziği’nin en önemli kadın seslerinden olan Deniz Seki , 5 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda sevenleriyle buluşuyor…

Kültür-Sanat - 31 Temmuz 2017 11:10

Her şarkısı hit olan ve müzik listelerinin üst sırasında yer alan Deniz Seki konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da seslendirecek. Yaklaşık 3 saat boyunca izleyicilere bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Deniz Seki bu konser ”kucaklaşma konserim diyor.



Kariyerinde 20 ‘nci yılını kutlayan Deniz Seki hayatının ilk Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konseri için ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı 3 elbise ve sahne şovu için şimdiden 250 bin lira harcadı.



Deniz Seki Konser Takvimi:



5 Ağustos Cumartesi İstanbul CEMİL TOPUZLU HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU



12 Ağustos Cumartesi Kıbrıs SAVOY HOTEL



18 Ağustos Cuma Bodrum ANTİK TİYATROSU



25 Ağustos Cuma Çeşme AMFİ TİYATRO



26 Ağustos Cumartesi Ankara WİNNER İNCEK HOTEL



2 Eylül Salı Kıbrıs SAVOY HOTEL



13 Ekim Cuma İzmir AÇIKHAVA TİYATROSU



14 Ekim Cumartesi Antalya AÇIKHAVA TİYATROSU



27 Ekim Cuma Kıbrıs MERİT LEFKOŞE HOTEL



28 Ekim Cumartesi Kıbrıs MERİT LEFKOŞE HOTEL

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