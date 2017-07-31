Her şarkısı hit olan ve müzik listelerinin üst sırasında yer alan Deniz Seki konserinde dünden bugüne hit olmuş şarkıları dışında sahnede söylemekten hoşlandığı şarkıları da seslendirecek. Yaklaşık 3 saat boyunca izleyicilere bir müzik ziyafeti sunmaya hazırlanan Deniz Seki bu konser ”kucaklaşma konserim diyor.
Kariyerinde 20 ‘nci yılını kutlayan Deniz Seki hayatının ilk Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda konseri için ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı 3 elbise ve sahne şovu için şimdiden 250 bin lira harcadı.
Deniz Seki Konser Takvimi:
5 Ağustos Cumartesi İstanbul CEMİL TOPUZLU HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU
12 Ağustos Cumartesi Kıbrıs SAVOY HOTEL
18 Ağustos Cuma Bodrum ANTİK TİYATROSU
25 Ağustos Cuma Çeşme AMFİ TİYATRO
26 Ağustos Cumartesi Ankara WİNNER İNCEK HOTEL
2 Eylül Salı Kıbrıs SAVOY HOTEL
13 Ekim Cuma İzmir AÇIKHAVA TİYATROSU
14 Ekim Cumartesi Antalya AÇIKHAVA TİYATROSU
27 Ekim Cuma Kıbrıs MERİT LEFKOŞE HOTEL
28 Ekim Cumartesi Kıbrıs MERİT LEFKOŞE HOTEL
Deniz Seki “Kucaklaşma Konseri”
Yazdığı ve yorumladığı şarkılarla Türk Pop Müziği’nin en önemli kadın seslerinden olan Deniz Seki , 5 Ağustos Cumartesi akşamı İstanbul Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosunda sevenleriyle buluşuyor…Kültür-Sanat - 31 Temmuz 2017 11:10
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